الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم العالي: توفير فرص تعليمية بأفضل المعايير الدولية للطلاب المصريين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي الوزارة لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب المصريين تتوافق مع أفضل المعايير الدولية. 

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع نائب رئيس جامعة لندن

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 جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي، إليستر جارفيس، نائب رئيس جامعة لندن، والحاصل على أعلى وسام من المملكة المتحدة لإنجازاته المتميزة فى مجال التعليم العالي، بحضور الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 ونوه وزير التعليم العالي بتعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالمية، من خلال اهتمام مصر الراسخ بتدويل التعليم العالي، كمحور أساسي لإستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030. 

 وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعزيز هذه العلاقات من خلال المزيد من التعاون المثمر بين الجامعات والمؤسسات البحثية في كلا البلدين، لافتًا إلى تجارب التعاون الناجحة في فتح أفرع لعدد من الجامعات البريطانية في مصر.

تجربة مميزة في التعليم الجامعي:

 ونوه وزير التعليم العالي بأهمية تشجيع الاستثمار في التعليم كأحد أهم روافد التنمية المستدامة، من خلال فتح المجال لمزيد من الشراكات والاتفاقات مع دول العالم التي تمتلك تجربة متميزة في التعليم الجامعي، ومن بينها المملكة المتحدة.

 وأشار وزير التعليم العالي إلى بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع الجانب البريطاني للتوسع في فتح أفرع للجامعات الأجنبية في مصر. 

 وأوضح وزير التعليم العالي أن من بينها فرع جامعة لندن الذى تستضيفه مجموعة الجامعات الأوروبية EUE بالعاصمة الإدارية، والتى تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة، منها 12 تخصصًا متميزًا في الاقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم الإدارية، والتمويل، وغيرها من العلوم الاجتماعية المقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية  LSE  والمصنفة رقم 2 عالميًّا على مستوى جامعات العالم فى العلوم الاجتماعية، وقد حصل منها 18 عالمًا على جائزة نوبل.

 تناول الاجتماع مناقشة التجربة التي قدمها فرع جامعة لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي شملت 7 برامج في هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الاصطناعي، وتطوير الويب، والهاتف المحمول، والواقع الافتراضي، وتجربة المستخدم، وتُمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث، فضلاً عن منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من التحالف الأكاديمي لجامعة لندن، والمكون من عدد 6 كليات ممثلة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية بيركبيك، والكلية الملكية في لندن، وكلية الملكة ماري، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية، وكلية لندن الجامعية، والمصنفة الثامنة على العالم، وحصل منها 30 عالمًا على جائزة نوبل، بالإضافة لذلك، تقدم الجامعات الأوروبية في مصر العديد من برامج الدراسات العليا في القانون، وبخاصة في مجال قانون الأعمال الدولي، وآليات حل المنازعات الدولية من قبل كلية الملكة ماري، وكلية لندن الجامعية.  
 

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