أطعمة تنمي مستوى ذكائك ولا تؤثر على صحة دماغك

لا تتوقف الدراسات حول أفضل الأنظمة الغذائية وأكثرها نفعًا لصحة الإنسان، لتمده بالطاقة والحيوية والنشاط طوال الوقت.

النظام الغذائي يؤثر على أدمغتنا في هذا المجال، أكدت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الذي نتبعه يمكن أن يؤثر على أدمغتنا، مشددة على أن بعض الأطعمة قد تجعلنا أكثر ذكاء.

فقد تم تحليل الاختيارات الغذائية لأكثر من 181 ألف مشارك مسجل في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة (بيوبانك)، ومراجعة التقييمات البدنية الخاصة بهم، بما في ذلك الوظائف المعرفية والإدراكية، ونتائج اختبارات الدم، وتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

كما تم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات، أولئك الذين تناولوا وجبات خالية من النشويات أو منخفضة النشويات، والأشخاص النباتيون، وأولئك الذين يفضلون تناول وجبات عالية البروتين ومنخفضة الألياف، والأشخاص الذين تناولوا نظاماً غذائياً متوازناً.

إلى أن أكدت النتائج أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً نتائج أفضل فيما يخص صحتهم العقلية، وكانوا متفوقين في اختبارات الوظائف المعرفية مقارنة بالأشخاص في المجموعات الثلاث الأخرى.

وأِشار الباحثون في دراستهم إلى أن متبعي النظام الغذائي المتوازن حققوا مستويات أعلى من المادة الرمادية في الدماغ، المرتبطة بالذكاء، مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية أقل تنوعاً.

وأوضحوا أن النظام الغذائي المتوازن يتضمن كمية متوازنة من الخضراوات والفواكه والحبوب والمكسرات والبذور والبقوليات ومنتجات الألبان والبيض والأسماك.

بدوره، رأى المؤلف الرئيسي للدراسة البروفسور جيانفينج فنغ، من جامعة وارويك ببريطانيا، أن الدراسة تسلط الضوء على كيفية تأثير تفضيلات الطعام ليس فقط على الصحة البدنية، ولكن أيضاً على صحة الدماغ.

وشدد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن منذ سن مبكرة.

عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي، فإن الفواكه والخضراوات الملونة غالبًا ما تسرق الأضواء، إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تستمد قوتها الغذائية من لونها الغامق الداكن. بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، تحتوي قائمة ما يعرف بالنظام الغذائي الأسود على بعض الأطعمة التي يمكن وصفها بـ"الأطعمة الخارقة"، نظرًا لفوائدها الصحية المتعددة:

1. الفاصوليا السوداء

تساعد الفاصوليا السوداء الغنية بالألياف والبروتين على الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتوفير دفعة مستدامة من الطاقة.

2. الأرز الأسود

يعد الأرز الأسود مصدرًا غذائيًا قويًا، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يعزز صحة القلب ويقوي جهاز المناعة.

3. التوت الأسود

يحتوي التوت الأسود على نسب عالية من الفيتامينات C وK، وهو مضاد للأكسدة يدعم صحة الدماغ ومعروف بخصائصه المضادة للالتهابات.

4. العدس الأسود

يعتبر العدس الأسود، الغني بالبروتين والحديد والألياف، إضافة قيمة لنظام غذائي متوازن، ويساعد في عملية الهضم ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

5. السمسم الأسود

يمد السمسم الأسود الجسم بالكالسيوم والحديد والدهون الصحية، مما يدعم صحة العظام ويوفر توهجًا طبيعيًا للبشرة.

6. الكينوا السوداء

تحتوي الكينوا السوداء على نسبة عالية من البروتين والأحماض الأمينية، وهي مصدر بروتين كامل وضروري لإصلاح العضلات وقوة الجسم بشكل عام.

7. الثوم الأسود

إن الثوم الأسود، بنكهته الفريدة، غني بمضادات الأكسدة والمركبات، التي يمكن أن يكون لها خصائص محتملة مضادة للسرطان، مما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي صحي.