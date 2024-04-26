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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المندوه : الجميع جاهز لموقعة دريمز الغاني وهدفنا حسم التأهل للدور النهائي

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا بالروح الطيبة بين اللاعبين قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل .

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وقال المندوه :" هناك حالة تركيز شديدة من اللاعبين والجميع يستعد بجدية من أجل المواجهة المرتقبة أمام بطل غانا لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل للدور النهائي".
وأوضح رئيس البعثة أن هناك روح يسودها الود والمحبة داخل الفريق والجميع جاهز لمباراة دريمز الغاني المقبلة".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن  حسين لبيب رئيس النادي  وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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