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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المندوه: مكافآت خاصة للاعبي الزمالك حال الوصول لنهائي الكونفدرالية

المندوه وعمر جابر
المندوه وعمر جابر

أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك أن هناك مكافآت للاعبي الأبيض حال تخطي دريمز الغاني والصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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المندوه رئيسا لبعثة الزمالك فى غانا للقاء دريمز

وكان الزمالك تعادل مع دريمز سلبيا دون أهداف في مباراة الذهاب بنصف نهائي كأس الكونفدرالية، على ستاد القاهرة الدولي.

أضاف المندوه في تصريحات تلفزيونية: "ستكون هناك مكافآت للاعبي الزمالك حال الفوز على دريمز في نصف نهائي الكونفدرالية
اللاعبون يشعرون بأهمية هذه المباراة ولا يحتاجون للتحفيز
فوزنا بالكونفدرالية سيحل جزءا من مشكلة الزمالك المادية.


وتابع حول أزمة القيد مجددا بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب: مجلس إدارة الزمالك قادر على حل أزمة منع النادي من القيد مجددا مثلما فعل من قبل.

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