مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطوخ

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر، إثر تصادم دراجتين ناريتين في قرية كفر الرجالات التابعة لمدينة ومركز طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفين.

مصرع شخصين وإصابة أخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطوخ



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات دائرة مركز شرطة طوخ، ومصرع قائدي الدراجات النارية

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب 37عاما وطفل عمره 15عاما يدعى جمال س، فيما يخضع آخر للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة سقوط حائط عقار علي عبد ار مجاور له بشبرا الخيمة



أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث سقوط بمنطقة شارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر سقوط حائط من عقار علي عقار مجاور له، ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وجرى نقلهم لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

​​​​​​وتلقت غرفة الأزمات بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بلاغ من الأهالي بسقوط حائط من عقار علي عقار مجاور له ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وجرى نقلهم لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج.

علي الفور انتقل اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة لموقع الحادث، تبين سقوط حائط من عقار علي عقار مجاور له، وكشف أن العقار المتضرر صادر له قرار ترميم رقم 139 لسنة 2014، ومحرر محضر عدم التنفيذ باسم ورثة فتحي سليمان أحمد.

وأسفر الحادث عن إصابة المصابين يوسف عبد الستار أحمد، 15 سنة، ووالده عبد الستار أحمد، 55 سنة، بكدمات، وجرى نقلهم لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



المشدد سنوات لعامل وطالبة لسرقتهما سائق وإلقاء “شطة” عليه بشبرا الخيمة

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، لعامل وطالبة بالسجن لمدة 3 سنوات لسرقتهما شخص وإصابته بإلقاء مادة حارقة "شطة" وسلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33650 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 3332 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "رمضان ج م"،31 سنة، عامل، ومقيم عزبة رستم ثان شبرا بمحافظة القليوبية، و"هايدى م ك"، 22 سنة، طالبة، مقيمة بالخيال النزهة القاهرة، في يوم 12/12/2022 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية شرعا في سرقة أحمد محمد عبد الامام محمد، كرهاً عنه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفا المجني عليه حال سيره بالدراجة النارية قيادته بالطريق العام ليلا طالبين إيصالهما لمبتغاهما، واستدرجاه لمكان قصي عن أعين المارة، وما أن ظفرا به حتى باغته الأول بإلقاء مادة حارقة "شطة" على وجهه، واستتبعه بسلاح أبيض "سكين"، استلمه من الثانية محدثين إصابته بأنحاء جسده فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته للاستيلاء علي الدراجة النارية قيادته

وكشف أمر الإحالة، أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه وضبط المتهمين متلبسين بجريمتهما على النحو المبين بالأوراق، كما أنهما أحرزا سلاح ابيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين ، مادة حارقة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بمعاقبة صاحب شركة توريدات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، ، لإتهامه بالتهرب الضريبى وقيامه ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقه عليها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 338 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 8 كلي جنوب بنها، أن المتهم "السيد ع ا"، 39 سنة، صاحب شركة للتوريدات ومقيم بدمياط، لأنه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بصفته المسئول بشركة للتوريدات المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (توريدات)، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المار بيانه، بأن باع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.