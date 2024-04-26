اليوم .. انطلاق منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي، وتستمر حتى ٤ مايو المقبل.

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وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق لأربع مجموعات وهي:

المجموعة الأولى:

الأهلي.

السجون الكيني.

ناصرية شباب بجاية الجزائري.

المجموعة الثانية:

الزمالك.

مصنع الكحول الوطني الإثيوبي.

أسيك ميموزا الإيفواري.

مشعل بلدية بجاية الجزائري.

المجموعة الثالثة:

الأنابيب الكيني.

كاستومس سيرفيس النيجيري.

سانت دوني جزر ريونيون.

مايو كاني أيفوليوشن الكاميروني.

المجموعة الرابعة:

البنك التجاري الكيني.

ليتو الكاميروني.

سوكوسيم السنغالي.

الجمعية الرياضية لولاية بجاية.