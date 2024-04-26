الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم .. انطلاق منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات

بطولة إفريقيا للكرة
بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي، وتستمر حتى ٤ مايو المقبل.

إقرأ أيضًا..

txt

شاهد.. ساديو ماني يفتتح ملعب على نفقته الخاصة لأهلي قريته


وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق لأربع مجموعات وهي: 

المجموعة الأولى: 
الأهلي. 
السجون الكيني. 
ناصرية شباب بجاية الجزائري. 

المجموعة الثانية: 
الزمالك. 
مصنع الكحول الوطني الإثيوبي.
أسيك ميموزا الإيفواري. 
مشعل بلدية بجاية الجزائري. 

المجموعة الثالثة: 
الأنابيب الكيني. 
كاستومس سيرفيس النيجيري. 
سانت دوني جزر ريونيون. 
مايو كاني أيفوليوشن الكاميروني.

المجموعة الرابعة:
البنك التجاري الكيني.
ليتو الكاميروني. 
سوكوسيم السنغالي.
الجمعية الرياضية لولاية بجاية.

الجريدة الورقية