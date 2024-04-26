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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة سلة الأهلي وأهلي بني غازي الليبي في خامس مباريات بطولة BAL

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم نظيره فريق أهلي بني غازي الليبي، في مباراة الجولة الخامسة ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية BAL.

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رجال سلة الأهلي يواجه أهلي بني غازي الليبي في خامس مباريات بطولة BAL


 تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، ويسعى الأهلي لتحقيق القوز ومواصلة الظهور بشكل مميز في البطولة.

وشهد مران الفريق أمس تركيزا من اللاعبين قبل المباراة، حيث حرص الإسباني أوجستي بوش المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة باللقاء والوقوف على نقاط الخاصة بالمباراة. 
وكان فريق رجال السلة قد حقق الفوز أمس على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، ضمن منافسات البطولة.
وكان رجال سلة الأهلي قد حقق الفوز على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، في الجولة الأولى، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية أمام فريق أهلي بنغازي بنتيجة 98-86، وحسم الفريق الجولة الثالثة أمام فريق بانجي سبور بطل جمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79، وخسر الفريق في الجولة الرابعة أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي، بنتيجة 82-81.


وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

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