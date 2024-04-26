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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفتح في الدوري السعودي

الهلال
الهلال

يلتقي الهلال مع الفتح مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة آرينا في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

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الهلال يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الفتح

يهدف الهلال لمداواة جراحه بعد الاقصاء الآسيوي على يد العين الإماراتي، رغم انتصاره في مباراة الإياب بهدفين لهدف، لكن النتيجة لم تكن كافية بعد خسارته في الذهاب برباعية مقابل هدفين، ليصعد الفريق الإماراتي للنهائي.

يعتلي الهلال قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 77 نقطة (27 مباراة) بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، بينما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

تبدأ مباراة الهلال والفتح في السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، و تنقل المباراة عبر قنوات SSC.

تشكيل الهلال المتوقع بقيادة خيسوس لمباراة الفتح:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - حسان تمبكتي - ياسر الشهراني

في خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش -  مالكوم - ميشيل دليجادو

في خط الهجوم: صالح الشهري- عبدالله الحمدان.

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