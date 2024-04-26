عاجل
تشهد انخفاضًا.. درجات الحرارة بعدد من المدن والمحافظات اليوم
الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

الهلال
الهلال

يستعد الهلال لمواجهة الفتح مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة آرينا في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

txt

لاعب العين يكشف سر التفوق على الهلال والتأهل لنهائي أبطال آسيا

txt

حلم آسيا الضائع يكلف الهلال السعودي 400 مليون دولار

ويسعى الهلال لمداواة جراحه بعد الاقصاء الآسيوي على يد العين الإماراتي، رغم فوزه في مباراة الإياب بهدفين لهدف، لكن النتيجة لم تكن كافية بعد خسارته في الذهاب برباعية مقابل هدفين، ليصعد الفريق الإماراتي للنهائي.

كان الهلال بقيادة مدربه خورخي خيسوس يتمنى الوصول إلى النهائي لكن فشل في ذلك ليتعرض الزعيم للانتقادات بسبب الاقصاء رغم وجود العديد من النجوم العالمية داخل صفوفه.

يتواجد الهلال على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة (27 مباراة) بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، فيما يحتل الفتح المركز السادس برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي:

تنطلق مباراة الهلال والفتح في السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتنقل المباراة عبر قنوات SSC.

مواد متعلقة

حلم آسيا الضائع يكلف الهلال السعودي 400 مليون دولار

لاعب العين يكشف سر التفوق على الهلال والتأهل لنهائي أبطال آسيا
الجريدة الورقية