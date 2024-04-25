الهلال يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الفتح

يختتم فريق الهلال السعودي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة ضد الفتح والمقرر لها غدًا الجمعة في الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا معقل البلوز في إطار منافسات الأسبوع 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023 – 2024.

يدخل فريق الهلال المباراة متأثرًا بالخروج الآسيوي على يد فريق العين الإماراتي، حيث يبحث المدير الفني خورخي خيسوس عن استعادة الثقة للاعبين والعودة لأجواء المنافسة على لقب الدوري.

الهلال يقترب من حسم لقب الدوري

وأصبح فريق الهلال قاب قوسين أو أدني من حسم لقب بطولة الدوري للموسم الجاري، حيث يتربع العملاق الأزرق على صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 77 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.

الدوسري

رقم قياسي للدوسري



حقق سالم الدوسري نجم الهلال السعودي، رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأصبح الدوسري أكثر لاعب سعودي تسجيلا للأهداف في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، متخطيا محمد نور أسطورة اتحاد جدة.

أحرز سالم الدوسري هدفا في مباراة الهلال والعين التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لتصبح حصيلة أهداف اللاعب السعودي في البطولة القارية 5 أهداف.

وكان الدوسري سجل هدفا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2019 ضد السد القطري، أمام النصر هدفا في نسخة 2021 بالإضافة لتسجيله في شباك الدحيل القطري قبل أن يسجل هدفين أمام العين في مباراتي الذهاب والإياب.

وتخطى الدوسري إنجاز الأسطورة محمد نور الذي أحرز 4 أهداف في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



مدة غياب نجم الهلال



كشفت بعض التقارير التى تناولتها بعض الصحف السعودية، عن مدة غياب نجم الهلال السعودي عن الملاعب بعد الاصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وأكد ثامر الشهراني، أخصائي التأهيل بفريق الزعيم، عن طبيعة إصابة سالم الدوسري، جناح الفريق الأول، والتي تعرض لها خلال مواجهة العين.

وودع الهلال، منافسات دوري أبطال آسيا، من الدور نصف النهائي، عقب الخسارة أمام نظيره العين الإماراتي، بمجموع اللقائين (5-4).

وحقق الهلال الفوز، بهدفين مقابل هدف، أمام منافسه العين، بينما خسر لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكتب الشهراني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات إكس تفاصيل إصابة سالم الدوسري:" بدأ سالم يحس بألم في العضلة الخلفية للفخذ ومن بعدها ما كان عنده قدرة في الضغط ويفتح (سبرنت) وينطلق بشكل طبيعي".

إيقاف رباعي الهلال



بات رباعي نادي الهلال السعودي علي أعتاب الإيقاف والغياب عن صفوف الفريق وذلك خلال مواجهته المرتقبة أمام نظيره الفتح، في بطولة الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يلاقي الزعيم نظيره الفتح، غدا الجمعة، على أرضية ملعب المملكة آرينا، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويواجه رباعي الزعيم تهديدًا خلال مواجهة الفتح، وهم: ” علي البليهي، خاليدو كوليبالي، فيليب مالكوم، وصالح الشهري”، حال حصولهم عن بطاقة صفراء ستكون الرابعة، والتي تعني غيابهم عن المباراة التالية والتي سيواجه بها الزعيم التعاون.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأزرق نظيره التعاون يوم الجمعة والموافق 3 من شهر مايو القادم، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ30 في دوري روشن السعودي للمحترفين.