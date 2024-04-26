موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تعادل مع مازيمبي سلبيا دون أهداف في الكونغو في مباراة الذهاب، رغم اهداره العديد من الفرص للتسجيل.

يأمل الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، متسلحا بعنصر الأرض والجمهور، باحثا عن النجمة الثانية عشر في تاريخه.

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن وجود الجماهير عامل مهم مضيفا أنهم سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر ويجب أن نُظهر قوتنا غدًا.

وتابع أن الأهلي يجب أن يظهر قوته لتحقيق الانتصار على منافس قوي مثل مازيمبي لحسم التأهل إلى النهائي، وسط دعم الجماهير التي يمنح اللاعبين والجهاز الفني الدوافع.

بينما أكد رامي ربيعة أن الأهلي هدفه مواصلة المشوار للتتويج باللقب والحضور الجماهيري أمر يسعد اللاعبين و يزيد من دوافعنا، مضيفا أن التعادل في مباراة الذهاب تفرض عليهم المزيد من التركيز في لقاء الإياب.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي:

تبدأ مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت كينشاسا عاصمة الكونغو، وتُنقل المباراة على قنوات بي ان سبورت بشكل حصري عبر قنواتها.