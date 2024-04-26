رمضان صبحي يتوقع بطل الدوري المصري ونتيجة مباراة الأهلي ومازيمبي

تحدث رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، عن المنافسة في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن المصري البورسعيدي الذي يليه في جدول المسابقة.

وقال رمضان صبحي في تصريحات عبر قناة “سي بي سي”، “نحن متصدرين جدول الدوري، الموسم حتى الآن يسير معنا بشكل جيد، ننافس الأهلي والزمالك أكبر أندية في إفريقيا وليس مصر فقط، نحاول بذل أكبر مجهود لدينا”.

وأضاف" أرى أن الأهلي والزمالك هما الأقرب، نفعل كل ما علينا لتحقيق البطولة، تحقيق بطولة الدوري يوجد فيه عوامل كثيرة وليس أن نكون في المركز الأول فقط حتى الآن"

الأهلي ومازيمبي

وعن مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، علق رمضان صبحي "أعتقد أن الأهلي سيتخطى مازيمبي ولن يجد صعوبة، الأهلي يعتاد على مباريات إفريقيا".