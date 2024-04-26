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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رمضان صبحي: رحيل عبدالله السعيد عن بيراميدز كان مؤثرا

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أكد رمضان صبحي نجم بيراميدز أن رحيل عبدالله السعيد عن الفريق السماوي والانتقال إلى الزمالك، آثر على أداءهم لما يملكه من إمكانيات فنية مميزة.

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أضاف رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية: عبدالله السعيد يركض أكثر من لاعبين أصغر منه في السن، ويبذل مجهود كبير جداً، خروجه من بيراميدز كان مؤثراً وأفتقده بشده وأتمنى له التوفيق في تجربته مع نادي الزمالك.


وحول مباراة الأهلي ومازيمبي: لست أنا من يقول الأهلي سيعبر أم لا، الأحمر معتاد على مباريات إفريقيا ولن يجد صعوبة في عبور مازيمبي والوصول للنهائي.


وأشار صبحي: بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري حتى الآن، وننافس بقوة الأهلي والزمالك أكبر الفرق في إفريقيا وليس مصر فقط، نبذل أقصى جهد ولكن أرى أن الأهلي والزمالك هما الأقرب لحسم لقب الدوري.
 

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