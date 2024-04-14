سعد سمير عن أزمة منشطات رمضان صبحي: "كلام خايب"

علق سعد سمير نجم النادي الأهلي السابق ولاعب فيوتشر الحالي على أزمة منشطات رمضان صبحي لاعب بيراميدز والتي تهدد بإيقاف اللاعب عن ممارسة كرة القدم لفترة طويلة.

وقال سعد سمير في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " رمضان صبحي عمل فيا مقلب قبل كده وفهمني إنه بيتخانق، ورحت مكان الخناقة لقيته محل عصير وشربني 2 كوكتيل".

وأضاف: " رمضان صبحي من يومه وهو عنده قبول عند الناس وطبيعي إنه يكون اسمه متردد عند الناس خاصة بعد رحيله إلى بيراميدز ".

وتابع: " رمضان بعيد جدا عن الكلام الخايب بتاع المنشطات ده هو مش محتاج حاجة، هو قوي بدنيا جدا ".

وواصل: " مباراة القمة؟ لقاء قوي وصعب على الفريقين وحالة خاصة بناء على 90 دقيقة فقط، الزمالك لم يدخل في مفاوضات معي من قبل في أي فترة من الفترات ".

واختتم: " احنا معندناش دوري تحس إننا بنلعب ماتشات ودية فنيا وجماهيريا معندناش دوري والواحد حزين، ولازم نهتم بالملاعب أكتر من كده.