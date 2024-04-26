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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رمضان صبحي يكشف موقفه من الانتقال للزمالك أو العودة للأهلي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

حسم رمضان صبحي لاعب بيراميدز موقفه من الانتقال إلى الزمالك أو العودة إلى النادي الأهلي مؤكدا أنه شرف ارتباط أسمه بالقطبين.

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رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

قال رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية حول الإنتقال للزمالك أم الإعتذار والعودة للأهلي: هذا شرف كبير لي أن يقترن اسمي بأي فريق ولكن عندما يكون ذلك حقيقةً.

وتابع: أنا ملتزم بتعاقدي مع بيراميدز، هم يعاملوني بكل احترام وأنا أشعر بالراحة معهم ولن أنسى ما قدموه من أجلي.

وأشار صبحي: "جتتي نحست من كتر هتافات الجماهير ضدي" أصبحت لا تفرق معي، أقدم المطلوب مني في أي مباراة وأركز في الملعب فقط.

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وحول فرص بيراميدز في حصد لقب الدوري الممتاز، رد رمضان صبحي قائلا: نحن في صدارة الترتيب حتى الآن، وننافس بقوة الأهلي والزمالك أكبر الفرق في إفريقيا وليس مصر فقط، نبذل أقصى جهد ولكن أرى أن الأهلي والزمالك هما الأقرب لحسم لقب الدوري.

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