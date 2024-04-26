مفيد للدايت| حضري عصير الأناناس والكيوي وتمتعي بجسم مثالي

عصير الأناناس والكيوي من العصائر الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل للحصول علي مذاق شهي وخسارة الوزن.

طريقة عمل عصير الأناناس والكيوي

المقادير

- كيوي : 5 حبات (مقشر ومقطع)

- أناناس : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح)

- العسل : 3 ملاعق كبيرة (أبيض)

- عصير الليمون : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في إبريق الخلاط الكهربائي، ضعي الأناناس، والكيوي، والعسل، وعصير الليمون، واضربيهم وقدميهم في الكاسات.

يفضل شربه على الريق قبل الأكل وستلاحظين الفرق في خسارة الوزن.

فوائد تناول الكيوي

1-تحسن صحة القلب :فاكهة الكيوي غنية بفيتامين C والبوتاسيوم والتي تعد جيدة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وأظهرت دراسة أن تناول الكيوي يوميًا يقلل من فرص الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة بما في ذلك أمراض القلب.

2-يساعد على الهضم: تحتوي ثمار الكيوي على إنزيم بروتيني يدعى الأكتينيدين وهو معروف بخصائصه الذائبة في البروتين ويحتوي أيضا على الألياف التي تساعد في الهضم ووجدت دراسة أن تناول الكيوي يمكن أن يعزز الهضم .

3-يحمي العينين: فاكهة الكيوي هي مصدر جيد للمواد الكيميائية النباتية ، والتي تساعد في منع الضمور البقعي وتحتوي على فيتامين (أ) ومواد كيميائيةنباتية تحمي العينين من إعتام عدسة العين واضطرابات الرؤية ، وبالتالي رعاية العينين.

4-يقوي الجهاز المناعي: يساعد وجود فيتامين C في ثمار الكيوي على تعزيز الجهاز المناعي وزيادة الأمراض وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الكندية لعلم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية أن ثمار الكيوي تقوي المناعة وتقلل من احتمال الإصابة بأمراض البرد أو الإنفلونزا.

5-يعزز النوم الجيد: كشفت دراسة نشرت في مجلة آسيا والمحيط الهادئ للتغذية السريرية أن فاكهة الكيوي تحتوي على مضادات الأكسدة التي ثبت أنها مفيدة لاضطرابات النوم مثل الأرق 6-يخفض ضغط الدم:فاكهة الكيوي هي ثمرة ممتازة في إدارة ضغط الدم ووفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ، يمكن أن تساعد المواد النشطة حيوياً في 3 ثمار من الكيوي في خفض ضغط الدم أكثر من تفاحة واحدة يوميًا .

7- يساعد في علاج الربو: يجب على الأشخاص المصابين بالربو تناول ثمار الكيوي لأن لديهم تأثيرًا مفيدًا على أداء الرئتين ووفقًا لدراسة يمكن أن تساعد ثمار الكيوي الغنية بفيتامين C في تقليل الصفير لدى الأطفال الذين يعانون من الربو.

8-يقلل من خطر تخثر الدم: يمكن أن يقلل الكيوي من خطر تخثر الدم ، وفقا لدراسة من جامعة أوسلو ووجد الباحثون أيضًا أن تناول ما بين 2 إلى 3 كيوي يوميًا قد يقلل من خطر تجلط الدم .

9-يمنع حصى الكلى: تعتبر ثمار الكيوي مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يرتبط بانخفاض في تكوين حصوات الكلى ، وخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، والحفاظ على كثافة المعادن في العظام ، والحماية من فقدان كتلة العضلات.

10-يوفر بشرة صحية :يعد الكيوي مصدراً ممتازاً لفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يحمي البشرة من الأضرار الضارة الناجمة عن الشمس والتلوث والدخان وتقوم أيضا فاكهة الكيوي بتأخير الشيخوخة وتحسين نسيج البشرة بشكل عام.