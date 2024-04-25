خالد أبو بكر: الدولار يترنح ويتدهور.. والعجلة بدأت تدور بالاستثمارات القوية (فيديو)

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، معقبًا:" الملامح بدأت تبان".

وقال خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذه القرارات لها أبعاد استثمارية في عمليات التشغيل، وتوفير فرص العمل، مضيفًا :"رأس الحكمة اليوم رملة ومياه، وبعد 5 سنوات ستصبح عمران وعمار لكل شركات الخبرة، والعجلة ستدور بشكل قوي جدًا".

وأشار أبو بكر، إلى أن القرارات تتضمن الموافقة على منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة. وذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غنية جدًا، مطالبها بعقد مؤتمر صحفي، للحديث عن العوائد النقدية والأصول التي تقدر بالمليارات.

وأكمل : "الدولار يهبط ويترنح مع توافره وثبات السعر، فمجتمع الأعمال يدرك أن العجلة دارت نوعًا ما، والعرب قادمون باستثماراتهم، وليس كل الاستثمارات يلقى عليها الضوء، وكل جهة لها ولاية على قطعة أرض ونوع معين من المشاريع ، وهناك حراك استثماري في المجتمع المصري، وسببه الرئيسي، ثبات سعر الصرف، ومصر تسير بشكل جيد في عملية الإصلاح".

أكبر محارب للفساد

وفي سياق متصل أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن الدولة المصرية لا تتحرك بالحكومة فقط، والعمل العام فقط، مضيفًا:"من يعمل في العمل الخاص يصحى الصبح يحمد ربنا أنه مش بيشتغل في القطاع العام، واللي بيشتغل في القطاع العام، يصحى يقول ربنا يخرجنا منها بسلام، والراجل اللي ماسك البلد وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي الجنيه عنده براجل، وهو أكثر من يحارب الفساد، وليس كل ما يعرف يقال في القنوات والإعلام والصحافة".

وأشاد، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.