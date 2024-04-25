صابرين: ندمت على ترك الغناء والاستعراضات وأرفض القبلات في التمثيل (فيديو)

قالت الفنانة صابرين، إنها لو لم تمتهن مهنة التمثيل لاختارت أن تكون مُدرسة للأطفال، مضيفة أنها غيرت مسارها عن الغناء والاستعراض، لأنها ركزت في التمثيل لكنها تشعر بالندم.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "25 سؤالا"، المذاع على قناة "العربية"، الخميس، أنها لديها ثلاثة أبناء لكنها تمنت أن تنجب فتاة، موضحة: “دوري في مسلسل أونكل سمسم جابلي عقدة، لأن الناس بتقارني بكل دور بعمله، أم كلثوم راحت أم كلثوم جت”.

وأكدت: "الدرس اللي اتعلمته من إثارة الجدل حول خلعي للحجاب هو إنك تنام بليل راضي ربك وراضي نفسك"، موضحة أن الدور الذي صنع اسمها كممثلة هو دورها في مسلسل "أم كلثوم"، بالإضافة إلى أدوارها التي قامت بها من أول خطوة في التمثيل مثل أدوارها في "رحلة أبو العلا البشري"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"الحلمية".

من المقربات من الفنانة صابرين؟

وتابعت أن من صديقاتها المقربات في الوسط الفني الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي، مضيفة أن من أكثر الأشياء التي ينزعج أولادها منها هو "الدم الحامي".

وأوضحت أن الفرق بين الجيل السابق والجيل الحالي هو الخبرة والاستمرارية، معلنة رفضها للقبلات في التمثيل وأن موهبتها لم تأخذ حقها من التقدير، لافتة إلى أن من أكثر الأعمال التي ندمت عليها هو فيلم "هاشتاج جوزني".