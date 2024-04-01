رامز جلال عن آية سماحة وهاجر السراج: دخلوا التمثيل دون تعب

حلت الفناناتان آية سماحة وهاجر السراج، اليوم الإثنين، ضيفتين، في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

ووصف رامز جلال ضيفتيه آية وهاجر بأنهم دخلوا التمثيل دون تعب أو مجهود.

وقال رامز جلال في تقديمه لهاجر السراج وآية سماحة:"معانا فنانتين في يوم وليلة بقوا مشهورين متعرفوش اتحدفوا علينا منين، هو انتو مين؟!، لا شقيتوا ولا تعبتوا ولا اتقفل في وشكم أبواب المخرجين، مين طلقكم علينا وخلاكم على التترات والافيشات متصدرين، كفاية بقى احنا مش مستحملين، معانا نجمات الجيل اللي هيتهروا تريقة وتحفيل"

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

تقوم فكرة البرنامج على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأن أنهم في برنامج يحمل اسم رامز جاب من الآخر، حيث يمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب مصروع، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهه، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

أجواء برنامج رامز جاب من الآخر

وبرنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" يشهد كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر

ومن ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة