الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للسيدات للكرة الطائرة

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لكرة الطائرة "سيدات"، التي ستقام في النادي الأهلي بالقاهرة، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل، عن تواجد الفريق الأول للأهلي، في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى بجانب سيدات الأهلي كلا من بجاية الجزائري و السجون الكيني.

ويشارك في البطولة 15 فريقاً، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.



بينما أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق :" بلدية بجاية الجزائري، وأسيك أبيدجان الإيفواري، والكحول الوطني الإثيوبي".

ووجهت بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، خلال الاجتماع الفني للبطولة الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الجهود ‏الكبيرة التي بذلتها كافة اللجان خلال الفترة الماضية لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.‏

وأوضحت: النادي الأهلي رفع راية التحدي وهو على قدرها، بعد القيام بمهمة تنظيم بطولتين قاريتين للرجال والسيدات في فترة ‏زمنية قصيرة، والقيام بمجهود جبار لخروجهما بصورة مشرفة للغاية.

وأضافت: بطولة الرجال التي أسدل عليها الستار مساء الثلاثاء الماضي حققت نجاحات باهرة على كافة المستويات، ‏ونجاحات الأهلي تتحدث عن نفسها، وهو ما يجعل لدينا ثقة كبيرة في خروج بطولة السيدات بنفس الدرجة من النجاح.