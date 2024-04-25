ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب على المواطنين فى الغربية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فى ضبط شخص بالغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى، واتخاذه مقرها مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين.

تبين من المعلومات قيامه بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات دراسية وخبرة خالية البيانات "معدة للتزوير" - أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية – جهاز "لاب توب" مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية المزمع منحها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ومن جهة اخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا ‏المخدرات ضبط (329) قضية مواد مخدرة، في حملة ‏أمنية. ‏

وفي خلال هذه الحملة تم ضبط ما يلي: ‏

كمية من مخدر الحشيش وزنت (189,718كيلو جرام).‏

كمية من مخدر البانجو وزنت (35,150كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الهيروين وزنت (28,162 كيلو جرام).‏

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (7,620 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,593 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الآيس وزنت (3,379 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,040 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الأفيون وزنت (420 جرام).‏

كمية من مخدر البودر وزنت (190 جرام).‏

عدد (3467) قرص مخدر.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على ‏القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ‏وإحكام السيطرة الأمنية .‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك ‏فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، ‏مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏