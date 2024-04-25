Threads تحصل على ميزة الكلمات المخفية الخاصة بها

تعمل Meta على جلب بعض ميزات الأمان الحالية إلى Threads، بما في ذلك أداة Hidden Words.

ستسمح لك المنصة - التي وصل عدد مستخدميها مؤخرًا إلى أكثر من 150 مليونًا - بتصفية الكلمات والعبارات وحتى الرموز التعبيرية، تمامًا كما تفعل على Instagram.

سيتم تشغيل الإعداد افتراضيًا على سلاسل الرسائل وستقوم بتصفية أي شيء تعتبره مسيئًا، بالإضافة إلى المحتوى الذي قد يكون غير ذي صلة أو غير مثير للاهتمام.

يمكنك بعد ذلك إضافة أشياء أخرى تريد تصفيتها، مثل "فقدان الوزن" أو "الاعتداء" أو مصطلح مهين. لإضافة خياراتك الخاصة، انتقل إلى "إدارة الكلمات والعبارات المخصصة" واكتب أي شيء سئمت رؤيته في Threads.

تقوم المنصة أيضًا باختبار ميزتين إضافيتين: التحكم في كتم الصوت والاقتباس. الأول سيسمح لك بكتم الإشعارات خصيصًا لأي تفاعلات مع منشوراتك.

بهذه الطريقة، لا يزال بإمكانك الحصول على تنبيهات حول المتابعين الجدد أو العلامات دون رؤية كل رد. ستتيح لك عناصر التحكم في الاقتباس اختيار من يمكنه اقتباس منشورك وحتى السماح لك بإلغاء الاقتباس بنفسك.

لم تعلن Meta بعد عن الموعد الذي قد تكون فيه هاتان الميزتان متاحتين لجميع مستخدمي Threads.