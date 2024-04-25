أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم تصنع منزلاً بأقل من 80 ساعة

كشفت جامعة ماين للتو عن أكبر طابعة بوليمر ثلاثية الأبعاد في العالم. يمكن للطابعة الجديدة، التي تحمل اسم Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0)، طباعة أشياء يصل حجمها إلى 96 قدمًا وعرضها 32 قدمًا وارتفاعها 18 قدمًا. كما أنها سريعة جدًا نسبيًا، حيث يمكنها طباعة ما يصل إلى 500 رطل في الساعة. هذا مثل ثلاثة أشخاص كل ساعة.

يمكنه التبديل ديناميكيًا بين تقنيات الطباعة لتناسب الجوانب المختلفة للوظائف المعقدة. يمكن للطابعة التنقل بين التصنيع الإضافي على نطاق واسع، والتصنيع الطرحي، ووضع الشريط المستمر، وعمليات ذراع الروبوت. تجعل هذه التقنيات الطابعة مناسبة بشكل فريد لعدد من الصناعات، بما في ذلك الإسكان والبنية التحتية وتطوير المركبات العسكرية.



معظم المواد التي تصنعها قابلة لإعادة التدوير، لذلك “يمكنك تفكيكها بشكل أساسي وطحنها إذا كنت ترغب في ذلك” و”القيام بها مرة أخرى”، بحسب الدكتور حبيب داغر، مدير مركز الهياكل المتقدمة والمركبات في الجامعة. من ولاية ماين. ولتحقيق هذه الغاية، تعطي الطابعة الأولوية للمواد الحيوية، مثل بقايا الخشب.

تبدو هذه التقنية بمثابة طريقة رائعة لبناء عدد كبير من المساكن ذات الأسعار المعقولة بسرعة، وهذا بالضبط ما يدور في ذهن بعض المؤيدين. وقال مارك فيسيندانجر، مدير التطوير في ماين هاوسينج: "تحتاج ولاية ماين إلى ما يقدر بنحو 80 ألف منزل إضافي بحلول عام 2030، العديد منها مخصص للأسر التي لديها دخل يساوي أو يقل عن متوسط الدخل في المنطقة".

يخلق هذا الجهد وسيلة أخرى لإنتاج مساكن عالية الجودة وبأسعار معقولة، مع خفض التكاليف بشكل أكبر، واستخدام بقايا الخشب الوفيرة من مناشر ماين." تقترح AP أن الطابعة "قد تنشئ يومًا ما أحياء بأكملها".

تشير المواصفات إلى أنه من المفترض أن يكون قادرًا على بناء منزل متواضع من طابق واحد في حوالي 80 ساعة.

ومع ذلك، هذه هي أمريكا، لذلك ليس الأمر كما لو أن الناس بنوا هذا الشيء فقط لمساعدة الأشخاص الذين لا سكن لهم. تلقى باحثو UMaine تمويلًا من فيلق المهندسين بالجيش ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة.

سترغب هذه المؤسسات الحكومية في الحصول على عائد على استثماراتها، لذلك من المحتمل أيضًا استخدام الطابعة لتجهيز السفن خفيفة الوزن القابلة للانتشار بسرعة، مثل الغواصات والمركبات البحرية الأخرى. ووصفت السيناتور سوزان كولينز الطابعة بأنها "لا تقدر بثمن بالنسبة لأمننا القومي".

تمتلك FoF 1.0 طابعة شقيقة في حرم UMaine الجامعي، والتي كانت صاحبة الرقم القياسي السابق لأكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم.

لقد تم استخدامه بالفعل لتصنيع منزل لعائلة واحدة مساحته 600 قدم مربع مصنوع من ألياف الخشب ومواد الراتنج الحيوي. ومع ذلك، يبلغ حجم الطابعة الجديدة أربعة أضعاف حجمها. لحسن الحظ، يوجد النموذجان في نفس الموقع ويمكنهما العمل على جوانب مختلفة من نفس المشروعات في وقت واحد.

ستبدأ جامعة ماين قريبًا في إنشاء مختبر أبحاث جديد يسمى مصنع المستقبل للهندسة والمواد الخضراء (GEM). وسيكون هذا هو المقر الجديد لكلا الطابعتين، بهدف أساسي هو "تسهيل وتوسيع نطاق ممارسات التصنيع الأكثر استدامة". ومن المحتمل أيضًا أن يضم طابعات أكبر في المستقبل.

وقال الدكتور داغر لشبكة ABC News: “إننا نتعلم من هذا لتصميم النموذج التالي”.