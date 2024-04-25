وضع خريطة لتعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية وجود خريطة عمل لتعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الدوري برئاسة وزير التعليم العالي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن خريطة تعزيز التكامل تضمن الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تتميز بها المستشفيات الجامعية.

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن التكامل بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة يمثل توجهًا استراتيجيًا من قبل الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين.

استمرار استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي غزة

وجه وزير التعليم العالي باستمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ونبه وزير التعليم العالي بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لمصابي قطاع غزة في المستشفيات الجامعية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية توفير أسرّة كافية في المستشفيات الجامعية لاستيعاب جميع الحالات القادمة من قطاع غزة، وتجهيز غرف العمليات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية.

ونبه وزير التعليم العالي بتوفير أطباء وفنيين ذوي خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود العاملين في المستشفيات الجامعية على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وألمح وزير التعليم العالي إلى ضرورة استمرارهم في بذل قصارى جهدهم لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجرحى ومصابي قطاع غزة في المستشفيات الجامعية.

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية من خلال اتباع آليات محددة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.