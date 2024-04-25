تطوير المستشفيات الجامعية وفقًا لأحدث المعايير العالمية

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن جهود الدولة لتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، والدكتور وليد أنور أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس.



ولفت وزير التعليم العالي إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير المستشفيات الجامعية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، والخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة في مصر؛ بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

تعزيز التعاون بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات الصحة

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذا التكامل يمثل توجهًا استراتيجيًا من قبل الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية وجود خريطة عمل لتعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وتضمن الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تتميز بها المستشفيات الجامعية.

ونبه وزير التعليم العالي بضرورة تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية من خلال اتباع آليات محددة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع

وذكر وزير التعليم العالي أن هذه الآليات تشمل: تحليل الوضع الراهن والاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية، ووضع رؤية مستقبلية لكل إقليم من الأقاليم السبعة مُرتبطة باحتياجات ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، من حيث تحديد احتياجات الرعاية الصحية لكل إقليم من الأقاليم السبعة، وربط أهداف المستشفيات الجامعية بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية والجامعات ومراكز الأبحاث، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية في المستشفيات الجامعية، والحوكمة الرشيدة في المستشفيات الجامعية.