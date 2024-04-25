استمرار جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الدوري برئاسة وزير التعليم العالي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه وزير التعليم العالي بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لمصابي قطاع غزة في المستشفيات الجامعية.

توفير أسرّة كافية في المستشفيات الجامعية

ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية توفير أسرّة كافية في المستشفيات الجامعية لاستيعاب جميع الحالات القادمة من قطاع غزة، وتجهيز غرف العمليات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية.

ونبه وزير التعليم العالي بتوفير أطباء وفنيين ذوي خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود العاملين في المستشفيات الجامعية على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة استمرارهم في بذل قصارى جهدهم لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجرحى ومصابي قطاع غزة في المستشفيات الجامعية.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونوه وزير التعليم العالي بأن هذا التكامل يمثل توجهًا استراتيجيًا من قبل الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية وجود خريطة عمل لتعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وتضمن الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تتميز بها المستشفيات الجامعية.

وأضاف وزير التعليم العالي ضرورة تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية من خلال اتباع آليات محددة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.

وحصر اجتماع مجلس المستشفيات الجامعية كل من: الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، والدكتور وليد أنور أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس.