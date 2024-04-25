تفاصيل اتهام حمو بيكا وحسن شاكوش بتقديم عمل خادش للحياء (فيديو)

كشف أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن مؤديي المهرجانات حمو بيكا، وحسن شاكوش، متورطان في تقديم عمل خادش للحياء على خلفية طرحهما أغنية "تحت السرة"، موضحا أنهما يواجهان تهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن مؤديي المهرجانات تعدوا كل الحدود في الإباحية والإجرام.

وأوضح أن حمو بيكا طرح أغنية أخرى عقب تقديمه بلاغ ضده بسبب أغنية "تحت السرة"، وكأنه يوجه رسالة لمنتقديه معقبا: "حمو بيكا عايز يذبح أي حد ينتقده بالسكينة".

وكشف أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب تفاعلت بشكل كبير مع البلاغ، ووعدت باتخاذ كل الإجراءات القانونية خلال الساعات المقبلة.

وذكر أن نصوص قانون مكافحة الدعارة واضحة بشأن عقوبة كل من يحرض على الفسق والفجور وبالتالي تحول مؤدي المهرجانات إلى قوادي المهرجانات.

محمد موسى يهاجم حمو بيكا وحسن شاكوش

فيما هاجم الإعلامي محمد موسى، مؤدي المهرجانات حمو بيكا وشاكوش بسبب أغنيه "تحت السرة" بتهمة التحريض على الفسق والفجور، مطالبا نقابة المهن الموسيقية بالتدخل للوقف الإسفاف والتدني الأخلاقي.

وأضاف: "كل شيء هيمشي في مساره القانوني.. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه وبوجهه لنقابة الموسيقيين أعتقد أنه آن الأوان لتفعيل الإقرارات الموقع عليها من حمو بيكا وحسن شاكوش اللي أهم ما فيها عدم استخدام كلمات بذيئة أو متدنية في أي عمل بيعملوه.. وأعتقد أن مفيش تدني أكتر من (تحت السرة) للأسف منتهى التدني والإسفاف والوضاعة والبذائة أن يفرض علينا تشوهات لفظية زي دي وولادنا يسمعوها وتكون هي المعبرة عن الفن المصري".

تابع،: "أنا قلت لكم من زمان الناس دي مش للترويض ودول عاملين زي سكتناله دخل بحماره ودول حميرهم كتير.. أنا واثق أن هيكون في إجراء حاسم وصارم سيتخذ من جانب نقيب الموسيقيين الفنان مصطفي كامل وعشان المواقف دي كان مكتبهم إقرارات عشان اللي يخالف العرف المهني يبقي هو اللي حكم علي نفسه .. وإحنا في انتظار تفعيل هذه الإقرارات من جانب نقابة الموسيقيين".