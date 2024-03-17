مشادة كلامية واشتباك بالأيدي|القصة الكاملة لأزمة حمو بيكا مع كزبرة ورامز جلال ينهي الخلاف

تصدر اسم الثنائي حمو بيكا وكزبرة، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، بعد استضافة الفنان رامز جلال لهما في برنامج "رامز جاب من الآخر"، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث الكوميدية بينهما.

كزبرة وحمو بيكا

انفعال حمو بيكا وكزبرة في برنامج "رامز جاب من الأخر"

منذ اللحظة الأولى لبداية المقلب، وقع شجار بين مطربى المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، ودخل الثنائي في مشادة كلامية خلال ضيافتهما في برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة MBC مصر، والتي أدت إلى اشتباك بالأيدي.

بدأت المشاجرة عندما دخل الثنائي الغرفة السوداء، وعاشا لحظات من الرعب والصريخ بعد أن أدخل عليهما رامز جلال كلبًا أسود شرسًا، وانهار كزبرة وقال: "الكلب عضني يا رامز"، ثم دخل في مشادة كلامية مع حمو بيكا بسبب عدم قدرة حمو بيكا على الجري.

كزبرة وحمو بيكا

وتواصلت المشادة الكلامية، بعد أن تشبث كزبرة في سلاسل حمو بيكا، حتى انقطعت، وانفعل عليه بيكا، ثم انفعل الثنائي على رامز جلال.

كزبرة وحمو بيكا

كزبرة لحمو بيكا: ايه الأشكال دي

علق مطرب المهرجات كزبرة على رؤيته لحمو بيكا ووجه لرامز جلال الكلام قائلًا : "ايه الاشكال اللي انت موقفني جنبها دي"، ليعقب حمو:"اشكال".

وانفعل حمو بيكا، علي كزبرة، قائلا:"يخرب بيت أمك" ليصفعه كزبرة علي رأسه، قائلا:"يخرب بيت أم مين؟".

كزبرة وحمو بيكا

لينهي رامز جلال الخلاف قبل بدايته قائلًا :"انتوا دلوقتي في الأوضة السودة وليلتكم هتبقى سودة، وزي ما بيقولوا عدوك ابن كارك ومحدش كان هيقدر يجمعكم إلا العبد لله، لازم تدوسوا علي احقادكم وتحبوا بعض علشان تواجهوا البلاوي السودة اللي هتشوفوها، ودولقتي بقول للمساعدين دخلوا الوحش علي الجحش".

وكاد الكلب "نيوتن" أن يلتهم جسم كزبرة، ليعلق مطرب المهرجانات: "وربنا لأقتلك يا رامز ودين الله أنا جسمي اتعور".

كزبرة وحمو بيكا

بداية أزمة حمو بيكا مع كزبرة

بدأت أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا مع زميله كزبرة، عندما منع نقيب المهن الموسيقية السابق، هاني شاكر، 19 مطربًا من الغناء في مصر كان على رأسهم بيكا، والأمر الذي تسبب في غضب الفنان بشكل كبير وانفعل على النقيب وزملائه.

قال الفنان هاني شاكر إن المطربين الصادر بحقهم القرار لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام المصرية لكن يمكنهم الغناء خارج مصر واستخدام منصة يوتيوب ، كاشفًا أن هؤلاء المطربين ليست لهم علاقة بالنقابة ويعملون بشكل غير قانوني.

وظهر حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلًا :"بشكر نقابة المهن الموسيقية ليكم الاحترام والتقدير، أنا فرحان وسعيد لأنى بسمع نفس القرار بقالى 5 سنين.. اتكلمت كتير وتعبت واتعملى قضايا ومحاضر.. أنا معايا ناس فاتحة بيوت كتير".

وأضاف بيكا: "ناس كتير لا تصلح للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيه النقابة.. مش هقول أسماء عشان دول صحابى وواكلين مع بعض عيش وملح.. أنا صوتى عاجبنى وعاجب الناس وبيسمعونى خدوا رأيهم قرار الوقف.. لو مش عايزينا نبطل غنا "، وتسبب مقطع الفيديو في أزمة بينه وبين عدد من نجوم مطربى المهرجانات الذين أخذوا الكلام على محمل الجد كان أبرزهم كزبرة وحسن شاكوش.