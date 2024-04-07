تامر عبدالمنعم: حمو بيكا مش فنان.. وفيلم المشخصاتي 2 هز الإخوان

عقب الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعدما أخطأ في نطق اسم كوكب الشرق أم كلثوم ونطقه «أم كلثون»، إذ قال له في وقت سابق "شوف حد يقرالك"، وهو ما رد عليه بيكا، وقتها "شوف حد ينضف قلبك".



وتابع عبدالمنعم خلال تصريحاته ببرنامج “العرافة”، المذاع عبر فضائتي “النهار والمحور”، اليوم الأحد، أنه: "ما يجي عليّ الزمن إن حمو بيكا يقولي نضف قلبك وشوف لك فيلم تمثله يبقى الحمد لله إني رديت الرد ده".



وأضاف: "أنا فنان، حمو بيكا مش فنان، ولما يجيبوا حد عشان يبقى نمرة فكاهية ويطلع يجعر في فرح فالناس تتفرج عليه يبقى نسمي القرد فنان لما القرداتي بيجيبه وبيعمل فقرة القرد، فنان دي كلمة كبيرة".



وواصل عبدالمنعم أنه لا يحب المهرجانات، لكن بعض مؤديها يجيدون الغناء مثل عمر كمال، وحسن شاكوش، لافتا إلى أن الأخير أقل كثيرا من عمر كمال.



تامر عبدالمنعم يتحدث عن وفاة شقيقه

وفي سياق متصل، قال عبدالمنعم إن أخاه وافته المنية في ذلك التوقيت، ثم بدأ البعض في الاستهزاء به والخوض في عرضه.

وأوضح أنه :"لما نقل أدبنا وندخل في حرمانية الموتى ده كلام ميصحش، دي حتة ميدخلهاش إلا واحد حقير، والحقراء كانوا كثر أيام فيلم (المشخصاتي 2)، كانوا إخوان وأشكال لا تعرف ربنا ولا دين".

وأشار إلى أن فيلم «المشخصاتي 2» هزّ الإخوان، قائلًا إنه حقق نجاحًا بعد عرضه على شاشة التليفزيون، خاصة تزامنًا مع احتفالية ثورة 30 يونيو.

وأكمل: «أنا أديت رسالتي وكنت فرحان بالفيلم، لكن في لحظة ضعف صعبت عليا نفسي، مليش ذنب إن أخويا مات، وتراجعت بعدها على طول عن قراري بالاعتزال».

ولفت إلى أنه تلقى العديد من الأدوار الفنية بعد عام 2016، وآخرها دور بمسلسل «جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان، منوهًا أن ارتباطه بمشروع «سينما الشعب» حال دون مشاركته بالعمل.