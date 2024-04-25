عاجل.. تشيع جثمان الطفل حسين غريق حمام سباحة بلانه بأسوان

صرحت النيابه بتصريح دفن وذالك بعد يوم من مصرع طفل داخل حمام سباحه بلانه بمركز نصر النوبة

شمال محافظة اسوان، تم استخراج تصريح الدفن.

منذ قليل تحرك اهالي الطفل حسين عبدالوهاب محمد سليم يبلغ من العمر 11عام في الصف السادس الابتدائي ،من اهالي قرية بلانه رابع.

لاستخراج الجثمان من المشرحة لتشيعه الي مثواه الاخير، حيث اقرت نيابة نصر النوبه بتصريح الدفن، بعد تحقيق دام منذ صباح اليوم .

والجدير بالذكر انه قد لقى طفل مصرعه داخل حمام سباحة بنادى بلانة بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مأمور مركز شرطة بلانه إخطاراً يفيد بمصرع طفل غرقاً فى حمام سباحة داخل نادى بلانه بمركز نصر النوبة، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لعمل التحريات اللازمة، وتبين أن الطفل لقى مصرعه غرقاً داخل حمام السباحه بنادى بلانة وهو يبلغ من العمر 11 عام فى الصف السادس الابتدائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.