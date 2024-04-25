موعد مواجهة صن داونز والترجي في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

يحل الفريق الاول لكره القدم بنادي الترجي التونسي ضيفاً على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في تمام التاسعة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة لحساب اياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم على ملعب حماد العقربي الأولمبي بمدينه رادس التونسية قد انتهى بالفوز بهدف من دون رد لصالح الترجي .

وغد الجمعة أيضاً يحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفاً على الاهلي بملعب ستاد القاهره الدولي بعد أن انتهى لقاء الذهاب الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي.

على صعيد متصل قال مارسيل كولر المدير الفني للاهلي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة الغد بين الأهلي ومازيمبي.

حظوظ الفريقين متساوية غدًا، وكان بإمكان أي من الفريقين تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ويجب علينا أن نظهر قوة غدًا لتحقيق الفوز وحسم الصعود مدعومين بتشجيع جماهيرنا.

وأكد المدير الفني أن مباراة الذهاب في الكونغو كانت مختلفة من حيث الأجواء وأرضية الملعب من النجيل الصناعي، ولكن الأهلي تغلب على تلك الصعاب.

وشدد كولر على خطورة نتيجة التعادل السلبي في كرة القدم خلال مواجهات الذهاب، موضحًا أن تسجيل المنافس هدفًا قد يزيد من صعوبة المباراة، وهو ما يتطلب تركيزًا شديدًا من اللاعبين واستغلال الفرص المتاحة .