القومي للمرأة ينظم برنامج سينما الطفل ضمن فعاليات مهرجان أسوان السينمائي

نظم المجلس القومي للمرأة برنامج سينما الطفل وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع المجلس بمحافظة أسوان، استهدف 200 من طلاب وطالبات مدارس المحافظة بمرحلة التعليم الأساسي، واستمر على مدار يومين.

أفلام الرسوم المتحركة للأطفال

تضمن البرنامج تنظيم ورش فنية للأطفال، وعروض لمجموعة منتقاة من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال، وتلاها فتح باب المناقشة معهم حول الأفلام المعروضة لتنمية مهاراتهم على فهم واستيعاب الأفكار والقضايا المطروحة من خلالها، وتنمية حس التذوق الفنى لديهم ،وقد نالت العروض إقبالا وتفاعلا كبيرا من جانب الأطفال.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة.