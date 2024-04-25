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الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم برنامج سينما الطفل ضمن فعاليات مهرجان أسوان السينمائي

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم المجلس القومي للمرأة برنامج سينما الطفل وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع المجلس بمحافظة أسوان، استهدف 200 من طلاب وطالبات مدارس المحافظة بمرحلة التعليم الأساسي، واستمر على مدار يومين.

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القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

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مايا مرسى تؤكد عزم المجلس القومي للمرأة تقديم عروض خاصة كل عام تزامنًا مع اليوم العالمي للتراث

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شراكة جديدة بين القومي للمرأة وحكومة فرنسا والأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات

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عرض أزياء 24  قطعة من التلي السوهاجي بالمجلس القومي للمرأة

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القومي للمرأة: سيدات سوهاج لسن بحاجة إلى التدريب ولكن بحاجة إلى تصميمات جديدة

 

أفلام الرسوم المتحركة للأطفال

 

تضمن البرنامج تنظيم ورش فنية للأطفال،  وعروض لمجموعة منتقاة من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال، وتلاها فتح باب المناقشة معهم حول الأفلام المعروضة لتنمية مهاراتهم على فهم واستيعاب الأفكار والقضايا المطروحة من خلالها، وتنمية حس التذوق الفنى لديهم ،وقد نالت العروض إقبالا وتفاعلا كبيرا من جانب الأطفال.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة.

الجريدة الورقية