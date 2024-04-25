الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة المصرية ضباطًا و جنودًا، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء.

txt

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء

txt

السيسي في ذكرى تحرير سيناء: تضحيات الشهداء وراء بقاء وصمود الوطن

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن ذكرى تحرير سيناء، يوم تاريخي للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، جسدت خلالها قواتنا المسلحة كل معانى البطولة والتضحية وفيه استردت مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها.

ذكرى تحرير سيناء

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن ذكرى تحرير سيناء تأتي في وقت يتزامن مع الجهود المتواصلة لجعل سيناء قبلة مصر وأرض الفيروز بحركة تنموية شاملة ونهضة غير مسبوقة، قائلة : سيناء هي أرض الفيروز وتمثل بقعة مقدسة لمصر والمصريين، وتأتي هذه المناسبة الهامة لترسيخ للعالم عبر وقائع التاريخ أن مصر وأرضها وكرامة شعبها خط أحمر لم ولن تقبل المساس به.

مواد متعلقة

مايا مرسي: معدل النمو للشمول المالي للمرأة وصل حاليًا إلى 244%

موقف بيلينجهام و رودريجو من مباراة ريال مدريد وسوسيداد

فى الذكرى ٤٢ لعيد تحرير سيناء.. اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا: الجيش فخر مصر.. حرر الأرض ودعم الثورات وطهر سيناء من الإرهاب

وزارة العمل توعي بمجال السلامة والصحة المهنية في "كيما" بأسوان
الجريدة الورقية