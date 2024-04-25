القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة المصرية ضباطًا و جنودًا، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء.

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن ذكرى تحرير سيناء، يوم تاريخي للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، جسدت خلالها قواتنا المسلحة كل معانى البطولة والتضحية وفيه استردت مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها.

ذكرى تحرير سيناء

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن ذكرى تحرير سيناء تأتي في وقت يتزامن مع الجهود المتواصلة لجعل سيناء قبلة مصر وأرض الفيروز بحركة تنموية شاملة ونهضة غير مسبوقة، قائلة : سيناء هي أرض الفيروز وتمثل بقعة مقدسة لمصر والمصريين، وتأتي هذه المناسبة الهامة لترسيخ للعالم عبر وقائع التاريخ أن مصر وأرضها وكرامة شعبها خط أحمر لم ولن تقبل المساس به.