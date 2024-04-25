مرصد الأزهر: ارتفاع عدد التنظيمات الإرهابية المحظورة في باكستان إلى 79

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه لا تزال الأجهزة الأمنية في باكستان تواصل جهودها للحد من نشاط التنظيمات المتطرفة، ومتابعة للأوضاع الأمنية هناك، تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما أعلن عن حظر لواء زينبيون (ZB)، ليرتفع عدد التنظيمات المحظورة في البلاد إلى 79 تنظيمًا.

أوضح مرصد الأزهر، أن لواء زينبيون (ZB) هو جماعة مسلحة صنفت كمنظمة إرهابية عام 2019 من قبل الخارجية الأمريكية.

وتابع مرصد الأزهر: ويشار إلى أن قرار باكستان بحظر لواء زينبيون (ZB) جاء عقب تصاعد التوترات مع إيران، حيث صدر قرار الحظر في يناير من العام الحالي ليدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس الماضي.

وأردف: وفق ما تناوله الإعلام الباكستاني نقلًا عن بعض الخبراء السياسيين فإن قرار حظر لواء زينبيون (ZB) جاء على خلفية تحالفاته الأيديولوجية الخارجية التي تضر بالمصالح الوطنية الباكستانية، مما أوجد تحديًا كبيرًا أمام الأجهزة الأمنية التي تواجه إرهاب عدة جماعات متطرفة بالفعل في مقدمتها "طالبان باكستان".

جدير بالذكر أن عملية تسجيل المنظمات المحظورة بدأتها باكستان في 14 أغسطس 2001، عندما أُعلنت عن حظر تنظيم عسكر جنجوي وسباه محمد، كما حظرت في يناير 2002 كل من تنظيمات: جيش محمد، وعسكر طيبة، وتنظيم الحركة الإسلامية، وتنظيم حركة نفاذ شريعة محمد.

مرصد الأزهر: بعد سنوات من التضليل أصبح الحق الفلسطيني واضحًا للجميع

تظاهر آلاف ‏الأشخاص في نحو ١٠٠ ‏بلدية ومدينة داخل إسبانيا، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وتنديدًا بمجازر ‏الكيان الصهيوني.

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن هذا الحدث يأتي بدعوة من شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين ‏‎(Rescop)‎، وخلال التظاهرة طالب المشاركون حكومة "بيدرو سانشيث" بوضع حد لتجارة الأسلحة ‏وقطع العلاقات مع حكومة الكيان، وكذلك المطالبة بالإفراج عن أكثر من ٧ آلاف فلسطيني اعتقلتهم حكومة ‏‏"نتنياهو" بشكل غير قانوني، مرددين شعارات مثل: "الكيان الصهيوني قاتل، وأوروبا ترعاه" ‏و"إنها ليست حربًا، إنها إبادة جماعية". ‏

أوضح مرصد الأزهر، أنه خلال هذا الحدث، نددت السيدة "يوني بيلارا"، الأمين العام لحزب بوديموس، بـ"تواطؤ" الولايات ‏المتحدة مع الحكومة الصهيونية وقالت إنها "مشاركة في الإبادة الجماعية"، وذلك بعد أن وافق مجلس ‏النواب الأمريكي على منح حزم مالية تقدر بـ 26.4 مليار دولار للاحتلال، دعمًا ‏لأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ ولحيازة أسلحة دفاعية متطورة.

وتابع: كما أعربت "بيلارا" عن دهشتها من عدم ‏توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لتطبيق عقوبات ضد "نتنياهو" بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الإبادة الجماعية في قطاع ‏غزة.

في نفس السياق، دعا النائب عن حزب "سومار" إنريكي سانتياجو، إلى تعليق العلاقات مع الكيان والمضي قدماً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الحراك الشعبي في العالم دعمًا للقضية الفلسطينية يسهم في فضح جرائم الاحتلال المستمرة

هذا ويؤكد مرصد الأزهر أن الحراك الشعبي في العالم دعمًا للقضية الفلسطينية يسهم في فضح جرائم الاحتلال المستمرة منذ ما يزيد على ١٩٠ يومًا، ويخدم الحق الفلسطيني الذي تعمد الكيان الصهيوني تضليل الرأي العام العالمي لسنوات طويلة بشأنه، مستغلًا علاقاته بدول مؤثرة على القرار الدولي أو وسائل الإعلام أو آلياته العسكرية التي لم تهدأ للحظة في دك منازل الفلسطينيين وخطف أرواحهم في كل مكان بالأراضي المحتلة.