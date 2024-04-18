مرصد الأزهر: انتشار السلاح والثغرات الأمنية الحدودية وراء موجات الإرهاب العابر للحدود

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن "جادو جيدامي" رئيس بلدية مالانفيل بدولة بنين، قال إن مسلحين مجهولين هاجموا معبراً حدودياً في شمال البلاد وقتلوا ثلاثة أشخاص وأصابوا آخر.

وأضاف "جيدامي" أن الهجوم وقع عند نقطة جمركية قرب حدود بلاده مع النيجر حوالي منتصف الليل، دون أن يذكر أية تفاصيل حول دوافع الهجوم.

وقال رئيس بلدية مالانفيل: "وفقًا للمعلومات التي تلقيتها جاء ثلاثة أفراد على دراجة نارية، وفتحوا النار فقتلوا مدنيين اثنين وجنديًا، فيما أصيب جندي".

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

يشار إلى أن دولتي الجوار من الجهة الشمالية لبنين؛ بوركينا فاسو والنيجر تعانيان من انتشار جماعات العنف المسلّح، مما يجعل دولة بنين هي الأخرى عرضة لهجمات عبر الحدود من قبل جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش فيما يمكن أن يُطلق عليه عدوى العنف وموجات الإرهاب العابر للحدود.

مرصد الأزهر يطالب بتكثيف المواجهة الفكرية لاستئصال الإرهاب من جذوره

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن 27 شخصًا من عناصر حركة الشباب الإرهابية لقوا حتفهم في عملية عسكرية للجيش الصومالي بمنطقة "بار سانجوني" في محافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.

أضاف المرصد: ووفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن وزارة الإعلام الصومالية، فإن العملية العسكرية التي نفذها الجيش جاءت عقب تلقي معلومات تفيد بتجمع عناصر من الحركة الإرهابية في منطقة "بار سانجوني" من أجل إعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين الأبرياء خلال عطلة عيد الفطر.

وتابع: كما كشف بيان صادر عن جيش الصومال عن سقوط خمسة عناصر متطرفة في قبضته وإحباط العديد من المخططات الإرهابية لحركة الشباب في مناطق متفرقة من البلاد، موضحًا أن العملية العسكرية أعقبت محاولة هجوم فاشلة لعناصر من الحركة على أحد مواقع الجيش في المنطقة.

عمليات إرهابية

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

تجدر الإشارة إلى أن عملية اليوم سبقتها عملية أخرى نفذت الاثنين الماضي، قُتل فيها ما لا يقل عن 50 عنصرًا من حركة الشباب في غارة جوية شنها الجيش الصومالي قرب مديرية حررطيري في إقليم مدج وسط البلاد.

وكانت تحذيرات أمنية دولية ومحلية قد سبقت المحاولة الفاشلة لـ "الشباب" الإرهابية، إذ حذرت من هجمات وشيكة للحركة على منشآت مدنية وعسكرية خلال عيد الفطر، وهو ما تابعه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن كثب ونادى بضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

هذا ويجدّد المرصد تأكيده على أن القضاء على الفكر المتطرف هو السبيل لاستئصال الإرهاب من جذوره؛ إذ القضاء على هذا الفكر لا يقل أهمية عن المواجهة الميدانية القائمة على الضربات العسكرية لمعاقل الإرهاب وعناصره.