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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعديل موعد مواجهة سيدات يد الأهلي وبترو أتلتيكو في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية تعديل موعد مواجهة فريق سيدات يد الأهلي أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي البطولة لتقام في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء اليوم بدلا من الساعة السابعة.

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الأهلي يواجه الترجي في نصف نهائي كأس الكؤوس لكرة اليد

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مواجهة قوية تنتظر الأهلي بعد نصف نهائي إفريقيا

وتقرر تحرك حافلة الفريق من مقر الإقامة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا بعد تعديل موعد المباراة متجهة نحو صالة المباراة.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة تعديلا على مواجهات نصف نهائي البطولة صباح اليوم، خاصة في ظل إقامة كل المواجهات على صالة ميلود هدفي.

وتقام المباراة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران ، ويسعى سيدات يد الأهلي للفوز بالمباراة من أجل التأهل لنهائي البطولة.

وكان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد تأهل لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عقب الفوز على أبيدجان الإيفواري في ربع نهائي البطولة بنتيجة 28-16.

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