مواجهة قوية تنتظر الأهلي بعد نصف نهائي إفريقيا

لا يخلو سجل النادي الأهلي من المواجهات القوية طول الموسم محليا أو إفريقيا لذا يبحث المارد الأحمردائما على اكتمال صفوفه وعودة المصابين.

وفي تدريبات الأمس كانت حالة من السعادة في أجواء ملعب التتش بعد عودة بعض العناصر القوية من الإصابة ليكتمل صفوف الأحمر قبل مواجهة مازيمبي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلى المستوى المحلي ينتظر النادي الأهلي مواجهة نظيره الإسماعيلي في المباراة المقبلة بموسم الدوري المصري 2023/2024.

ومن جانيه حث إيهاب جلال المدير الفني للدراويش اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، ضمن خطة تصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

كما يعمل جلال على مشاهدة مباراة الأهلي و مازيمبي غدا الجمعة ببطولة دوري أبطال أفريقا من أجل الوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق المنافس.

وطالب جلال لاعبي الدراويش بطي صفحة التعادل مع الاتحاد السكندري والتركيز في المباريات القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد أن انتهت مباراة الإسماعيلي الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابى 1/1.

ووصل الإسماعيلي إلى 19 نقطة محتلًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن حقق تعادله السابع هذا الموسم فيما حقق أربع انتصارات وتعرض لثمانية هزائم.

وفي نفس السياق، يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خدمات الثلاثى عمر الساعى وعماد حمدى ومحمد عمار المباراة المقبلة.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي اليوم الخميس، نظيره فريق القناة وديا على ملعب الأخير، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، المقرر لها 1 مايو المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي والإسماعيلي

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، لتجهيز اللاعبين بالشكل المثالي واستغلال الحالة الفنية والبدنية الرائعة التي ظهروا عليها خلال مباراة الاتحاد، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

واستقر إيهاب جلال على إشراك جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الاتحاد، من أجل تجهيزهم ومنحهم الفرصة للإعلان عن أنفسهم للاستعانة بهم في المباريات المقبلة في ظل الغيابات التي يعانى منها الفريق.



حل أزمة القيد

حيث نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف، حسب الأحكام الصادرة من فيفا.



فيما تمكن المجلس من إعادة فتح القيد، رغم محاولات اللاعب ومحاميه في عدم فتحه، حيث طلب اللاعب مبالغ إضافية تزيد عن الحكم الصادر له، إلا أن فيفا اقتنع بصحة موقف النادي وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار.

ويؤكد مجلس إدارة النادي، أحقية النادي الآن قيد أي لاعب بقائمة الفريق.

كما يؤكد المجلس متابعته بشكل مستمر لكافة القضايا المنظورة، أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعا.

ويشدد المجلس على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامى السويسرى المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي.

الأحمر في معسكر مغلق

الأهلي



واصل فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي، مساء أمس الأربعاء، تدريباته المكقفة؛ استعدادا لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي، في إطار إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 – 2024.

وشهد التدريب الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حماسا كبيرا من اللاعبين، كما قام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر بوضع عدة خطط تدريبية لتخطي عقبة الفريق الكنغولي والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

واجتمع مارسيل كولر باللاعبين والجهاز الفني في محاضرة فنية بالفيديو، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي الذي خاض فيه اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، استمر لمدة 40 دقيقة.

وتم عمل فقرات تدريبية متنوعة، تحت إشراف المدير الفني للشياطين الحمر مارسيل كولر، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.