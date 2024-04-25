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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه الترجي في نصف نهائي كأس الكؤوس لكرة اليد

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال في النادي الأهلي اليوم الخميس مع فريق الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي تستضيفها الجزائر.

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سيدات يد الأهلي يواجه بترو أتلتيكو بنصف نهائي كأس الكؤوس

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مواجهة قوية تنتظر الأهلي بعد نصف نهائي إفريقيا

تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، ويسعى فريق رجال يد الأهلي للفوز والتأهل لنهائي البطولة.

وحجز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بطاقة التأهل للمربع الذهبي رسميا مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة، واختتم مبارياته بالفوز على أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21.

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