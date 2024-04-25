الأهلي يواجه الترجي في نصف نهائي كأس الكؤوس لكرة اليد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال في النادي الأهلي اليوم الخميس مع فريق الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي تستضيفها الجزائر.

تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، ويسعى فريق رجال يد الأهلي للفوز والتأهل لنهائي البطولة.

وحجز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بطاقة التأهل للمربع الذهبي رسميا مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة، واختتم مبارياته بالفوز على أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21.