"الصحفيين الأفارقة" يعقد ندوة عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والإرهاب

ألقى الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وعضو اتحاد الصحفيين الإفريقيين، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والإرهاب: تحديات عالمية جديدة" ، محاضرته ضمن فعاليات الدورة 58 لاتحاد الصحفيين الأفارقة.

لاتحاد الصحفيين الأفارقة

استعرض فيها طبيعة متغيرات الأمن السيبراني في القارة السمراء وكيف تفيد متغيرات استخدام الانترنت بالإيجاب والسلب على القارة، وتداعياتها في صناعة الفتن.

واستكمل عدلي في الشق الثاني من محاضرته دراسة حالة تفصيلية الرقمنة وصناعة الإرهاب في دول القارة متطرقا لآليات بناء خطاب إعلامي وقائى يسهم في خلق الردع الذاتي لدى المواطنين، مستغلا وجود شباب الإعلاميين من القارة لتأسيسهم على مداخل متكاملة فيما يتعلق ببناء استراتيجية متكاملة للإفادة الإعلامية الحقيقية من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الدورة التدريبية في نسختها الأخيرة يشارك فيها عدد كبير من كبرى الشخصيات الإعلامية والسياسية والاقتصادية المصرية ورجال العمل الوطني التنموي ومن هؤلاء السفير محمد حجازي والسفير أحمد حجاج والدكتور أسامة الديب والمهندس هيثم حسين وغيرهم من النخب الفكرية والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس

وتتواصل فعاليات الدورة التدريبية الثامنة والخمسين لاتحاد الصحفيين الأفريقين بالقاهرة، والتي تمتد لمدة أسبوعين بمشاركة العديد من الدول الأفريقية منها مصر والكونغو برازفيل وكينيا وغانا ونيجاريا وتشاد وتنزانيا والمملكة المغربية وغيرها .

وافتتح السبت الماضي، كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فعاليات الدورة التدريبية رقم 58 للصحفيين الأفارقة، بمشاركة صحافيين من دول "مصر والكونغو برازفيل وكينيا وغانا ونيجاريا وتشاد وتنزانيا والمملكة المغربية وغيرها "، التي ينظمه اتحاد الصحفيين الأفارقة.

جاء ذلك بحضور ياسر المعبدى الامين العام للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، و صالح الصالحي وكيل اول المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، والدكتورة سامية عباس أمين عام الاتحاد الصحفيين الأفارقة، ونقيب الصحفيين نيجيريا الدكتور كريستوفر إيسيجوزو ولفيف من الاعلاميين والصحفيين .

وصل عدد المتدربين في دوراتة نحو 200 متدرب ، مما أسهم في تعزيز قدرات الصحفيين من كافة بلدان وربوع قارتنا الافريقية ، كما احيي وجود قيادات العمل الاعلامي المصري والافريقي ، واعضاء الدورة من الصحفيين من مختلف مؤسسات العمل الاعلامي في مصر.

و يعتبر من اهم مستهدفات الدورة التدريبية هو خلق هذه الصلات بين الصحفيين من مختلف البلدان الافريقية وبعضهم البعض ، من ناحية وبينهم وبين الصحفيين المصريين ، مما يعزز التفاهم والوعي المتبادل لقضايا قارتنا وما تمر به بلداننا وما تواجهه من تحديات سياسية واقتصادية وتنموية وكذلك أمنية وعسكرية.



ولاشك ان دوراتنا التدريبية تسمح بتبادل الآراء والاستماع لافكار العديد من الخبراء والمتخصصين الذين يسهمون بفكرهم في توضيح المشهد الاقليمي والافريقي و الدولي مما يتيح لاعضاء دورتنا التفاعل والادراك المتعمق لكافة القضايا المطروحة علي الساحة الافريقية والاقليمية والدولية ، لاسيما في هذا الوقت شديد التعقيد والحساسية على مستوي القارة الافريقية والعالم ، وهو مايضع علي بلداننا ضغوط تهدد مسارات التنمية والامن والاستقرار علي صعيد قارتنا والعالم .