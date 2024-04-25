وزارة العمل تنظم برنامجًا تدريبيًا بمجال صيانة المحمول لشباب ذوي الهمم بأسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان، ومن خلال مركز تدريب مهني المحمودية التابع لها، البرنامج التدريبي المجانى في مجال صيانة المحمول، وذلك من خلال دمج ذوي الهمم من ذوي الإعاقات السمعية والتخاطب مع أقرانهم في برنامج تدريبي موحد، يجمع بينهم في تجربة جديدة وفريدة، أظهرت مدى قدرة ذوي الهمم فى التعاون مع أقرانهم لبحث وفهم المادة العلمية وإجراء التدريبات العملية بمساعدة بعضهم البعض، بحضور المدرب العملي، ومدرب لغة الإشارة.

يأتى ذلك فى إطار التنسيق بين المديرية وبين جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يقوم على تدريب 15 متدربًا منهم 10 متدربين من ذوى الإعاقة السمعية والتخاطب، حيث يتضمن التدريب جانبًا عمليًا ونظريًا، لمعرفة مجالات صيانة المحمول، والتعرف على الأجزاء الداخلية لمكونات أجهزة الموبايل الحديثة والكشف عن الأعطال وتحديدها، وكيفية معالجتها بالسبل الحديثة، فضلاً عن الجزء الخاص بالسلامة والصحة المهنية فيما يخص مجال صيانة المحمول، والتعرف على أهم المخاطر والعمل على تجنب حدوثها، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وكذلك توفير مزيد من الدورات التدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وقال فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة العمل على دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتوفير فرص تدريب مناسبة لهم، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص تنفيًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على دمجهم في شتى ميادين الحياة وتوفير حياة كريمة تليق بهم من خلال انخراطهم في البرامج التدريبية التي تعمل على تنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية، وذلك لاستكشاف المواهب والقدرات الخاصة الكامنة بهم، واعادة الثقة في أنفسهم.

وأضاف مدير المديرية، أن البرنامج لاقى استحسان المتدربين والمتدربات، وللمرة الثانية الفتيات يتحدين الصعاب ويلتحقون بمجالات جديدة عليها لتثبت عن جدارة كفاءتها وجديتها والتزامها بقواعد التدريب وحماسها في اقتحام مجال الصيانات بشكل عام، مؤكدًا الاستمرار فى تشغيل تلك الفئة وتدريبها وتأهيلها لسوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الوزير، وتطبيقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وتعيينهم ضمن نسبة الـ 5% من إجمالي العاملين بالمنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر مع متابعة تشغيلهم داخل تلك المنشآت.