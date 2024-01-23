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الثلاثاء 23 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يكرم مدير مديرية العمل

بوابة الوفد الإلكترونية

على هامش مؤتمر المتابعى الاسبوعى والذى اقيم صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بمدينة شرم الشيخ كرم اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اشرف علم الدين مدير مديرية العمل لتميزة وكفائته فى عملة مما ادى لتكليفة كمستشار للسفارة المصرية بالكويت ، واهدى له المحافظ درع المحافظة وتمنى له التوفيق فى عملة الجديد .

كما تم تكريم نهله سعيد قطب مدير ادارة التحصيل بالمحافظة لتميزها فى مجال عملها ما ادى الى زيادة ايرادات المحافظة .

 

جاء ذلك خلال تراس اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعه الاسبوعي بقاعه الاجتماعات بمدينه شرم الشيخ بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة ،ولفيف من من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات.

الجريدة الورقية