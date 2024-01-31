مديرية العمل بأسيوط تنظم ندوة للعاملين بالفنادق للتوعية أحكام قانون العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لبحث أحكام قانون العمل رقم 10 لسنة 2019. قانون رقم 12 لسنة 2003 من خلال إدارة المفاوضة الجماعية للعاملين بأحد الفنادق بأسيوط شارك فيها 15 من العاملين بالفندق

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الأساسية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وكذلك بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات وشروط المفاوضة الجماعية، وكيفية حل منازعات العمل الجماعية. في المؤسسات. وذلك لضمان النهوض بالعملية الإنتاجية وحفظ حقوق الطرفين، وذلك في إطار رغبة الإدارة في تعزيز علاقات العمل. بين طرفي العملية الإنتاجية والتواجد المستمر بين العاملين في المنشآت المختلفة للتوعية بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام القانون لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.