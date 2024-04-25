وزارة العمل تختتم برنامجًا تدريبيًا بمجال التسويق الإلكتروني ببني سويف

نظمت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، فعاليات تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للخريجين من برنامج التسويق الإلكتروني، والذي جرى تنفيذه بمركز التدريب المهني بشرق النيل، بالشراكة والتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، التابع للأمم المتحدة ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، والذي تضمن إستراتيجيات التسويق الرقمي وإدارة الحملات الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل البيانات واستخدامها لتحسين الأداء التسويقي، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار التغيرات والتطورات الجديدة والأزمات العالمية، وكذلك تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.

وقال أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، إن تلك البرامج تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة وظائف المستقبل التي تطلبها أسواق العمل المحلية والعالمية، وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتحسين مستويات معيشتهم.

استمرار المديرية فى توفير مزيد من برامج التدريب المجانية للشباب

وأضاف مدير المديرية، أنه حضر تسليم الشهادات الدكتورة سمية منسق برنامج الغذاء العالمي ، وأحمد معوض وكيل المديرية، وعامر هاشم مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، وقد أشاد المتدربين بالمجهود المبذول من قبل المدربين في مجال التسويق الإلكتروني خلال فترة البرنامج التدريبى. وأكد على استمرار المديرية فى توفير مزيد من برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وفق أحدث أساليب التدريب العالمية.