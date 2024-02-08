وكيل مديرية العمل يؤكد توفير فرص عمل بكافة المؤسسات لذوى الهمم بالاسكندرية

اكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالاسكندرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي ذوي الهمم اهتمامًا بالغا وضعهم على رأس قائمة الأولويات على كافة الأصعدة حيث خصصت لهم مقاعد بمجلس النواب، وأنشأت صندوق لدعم قادرون باختلاف، وسنت العديد من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حياة كريمة، ومشاركتهم بشكل متميز في كافة مؤتمرات الشباب التي تم تنظيمها،

وأضاف مدير المديرية، أن الوزارة تكثف كافة جهودها لتشغيل ذوي الهمم وأنه بالفعل جرى توفير فرص عمل لهم في كافة المؤسسات واستمرار عقد ملتقيات لتشغيل ذوي الهمم في كافة المحافظات وذلك وفقا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بحصولهم علي فرص عمل تتناسب معهم ومتابعة حصولهم علي كافة مستحقاتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية في منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيليّة والخدمات الاجتماعية مبادرة " شغل بجد " والتي تهدف إلى تشغيل ذوي الهمم في كافة المجالات ودمجهم بسوق العمل.

وقامت المبادرة على دعم وتأييد دور ذوي الهمم في سوق العمل، وأشادت بأحقيتهم بالتوظيف الفعلي لهم والقيام بتأهيلهم لذلك وإرشادهم علي الطريق الصحيح ، ولاقت المبادرة استجابة من جميع الهيئات والفئات المنوطة، وذلك فى إطار جهود المديرية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المجتمعية لتوفير مزيد من الخدمات لذوى الهمم من خلال توفير برامج تدريب مناسبة لإعاقتهم وكذلك فرص عمل لائقة ومناسبة لهم فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء النسبة المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة والتى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر .

وأفاد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، بأن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات فى اللقاء الأخير معهم بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الخدمات لتلك الفئة لرعايتها.