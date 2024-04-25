رئيس جامعة حلوان يكرم أحمد عبد الغني

كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد عبد الغنى، تقديرًا لجهوده المتميزة في إدارة شئون الطلاب الوافدين بالجامعة خلال السنوات الماضية.

وهنأ رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد عبد الغني بمنصبه الجديد كرئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي.

جاء ذلك فى الاحتفالية التى نظمتها إدارة شئون الطلاب الوافدين بالجامعة بحضور الدكتور عماد أبو الدهب، والدكتور وليد السروجي نواب رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، والدكتور هيثم سويلم مسؤول الدعاية والتسويق بإدارة الوافدين، وأعضاء الإدارة متمثلة فى الدكتور محي سامي الشباسي، الدكتور عادل المهدي، الدكتورة مونيكا موريس، وهشام رفعت أمين عام الجامعة، وفريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد.

رئيس جامعة حلوان يشيد بجهود عبد الفني

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن امتنانه العميق للدكتور عبد الغنى، مشيداً بجهوده المخلصة في خدمة الطلاب الوافدين وتسهيل انخراطهم في الحياة الأكاديمية بجامعة حلوان.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذا التكريم يأتي تقديراً لعمله الدؤوب ومساهماته القيمة في نجاح إدارة الطلاب الوافدين.

كما وجه كلا من الدكتور عماد ابو الدهب والدكتور وليد السروجى الشكر إلي الدكتور أحمد عبد الغنى.

وفي ختام الاحتفالية، أهدى الدكتور السيد قنديل درع جامعة حلوان للدكتور أحمد عبد الغنى تكريمًا له على مساهمته البارزة فى إدارته لشئون الطلاب الوافدين بالجامعة.

إدارة الوافدين في جامعة حلوان

أنشئت إدارة الوافدين في جامعة حلوان للعناية بشؤون الطلبة الوافدين في الجامعة، من خلال متابعة الطالب منذ قبوله في الجامعة وحتى تخرجه منها لتوفير البيئة الأكاديمية والاجتماعية والثقافية الملائمة للطلبة الوافدين لمساعدتهم.

وتعمل إدارة الوافدين في جامعة حلوان على متابعة السير الأكاديمي للطلبة الوافدين من خلال متابعة تطورهم المعرفي الأكاديمي، وتسهيل إجراءات تسجيلهم وقبولهم بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة وتنظيم لقاءات دورية مع الدكتور رئيس الجامعة ومسئولي إدارة الوافدين.

وتساعد إدارة الوافدين في جامعة حلوان في تنظيم الأنشطة الترويجية للطلبة لدمج الطلبة الوافدين بعضهم ببعض من جهة ودمج الطلبة الوافدين مع الطلبة المصريين من جهة أخرى من خلال وضع البرامج التبادلية الثقافية والاجتماعية.

