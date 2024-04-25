إنخفاض حاد في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح التي قد تكون مثيرة للأتربة وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية انخفضت درجات الحرارة بمعدل 15 درجة مئوية عن معدلاتها أمس على محافظة الإسكندرية حيث بلغت العظمى منها 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة، مع رياح نشطة نسبيا بلغت سرعتها 38كم/الساعة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على محافظة الإسكندرية، مائل للبرودة ليلا، ونشطت الرياح الجنوبية الغربية على مسطح البحر المتوسط والتي تكون مثيرة للأتربة أحيانا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة.

حركة الملاحة بميناء الإسكندرية

كما شهدت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج ٣٧ سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان اليوم الثلاثاء إنه تم شحن وتفريغ ٤٠ سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل خلال هذه المدة.

وأضاف أنه تم أيضا تداول ٣٤٠٥ حاوية مكافئة، ١٤٦ ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

من جانبه، وجه نهاد شاهين علي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

تطهير مطابق الصرف

و تحسبا لهطول امطار في هذا الوقت من السنة ، كانا قد نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتنسيق مع حي وسط، حملة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطهير شنايش مطابق الصرف الصحي، وسط المدينة، تحسبا لأي أمطار.

انطلقت الأعمال تحت إشراف المهندسة دعاء عبد الرزاق سكرتير عام الحي وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال تطهير الشنايش استعدادا لموسم الأمطار.

ومن جانبها قالت المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحملة استهدفت مختلف شوارع وميادين الحي، حيث بلغ إجمالي ما جرى تطهيره منذ إنطلاق الأعمال 1686 مطبق صرف وشنيشة أمطار.