أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 25 أبريل بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، إستقرارا في الأسعار، وتوافر المعروض بالأسواق، اليوم الخميس الموافق 25 أبريل، مع إنخفاض طفيف بأسعار بعض الأنواع.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إنخفاضا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الأربعاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الخميس العمومي بمدينة اطسا، وسوق الخميس الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار، وتجعلها في متناول الجميع.

الثوم يعاود الارتفاع رغم دخول المحصول الجديد إلى الأسواق بالفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 12 جنيها، والطماطم 10 جنيهات، وكيلو الليمون 20 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 17 جنيها ومبلغ 8 جنيهات للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و23 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة، و5 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيها للباذنجان الأبيض، و12 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و25 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و6 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو البازيلياء، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 7 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 8 إلى 12 جنيها، والكرنب الأحمر 5 جنيهات، والكابوتشا والخس 3 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 35 جنيها بالأوراق بعد أن وصل إلى 12 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 12 جنيها، وكيلو الخوخ ب30 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 55 جنيها، و15 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي، و30 جنيها للبلح الزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 20 إلى 50 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.