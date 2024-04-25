روسيا: إنشاء "قبة واقية" من صواريخ "إس ــ 300" فوق مقاطعة زابوروجيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية عزمها إنشاء "قبة واقية" من أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" وغيرها من الأنظمة الصاروخية التابعة لتجمع "دنيبر" من القوات الروسية فوق مقاطعة زابوروجيا.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس إن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" تعمل بالاشتراك مع أنظمة الدفاع الجوي الأخرى على إنشاء "قبة واقية" في جميع أنحاء مقاطعة زابوروجيا"، مشيرا إلى أن وحدات الدفاع الجوي تعمل على حماية المنشآت من الهجمات الجوية، بما في ذلك التصدي الإلكتروني والنيراني المكثف من العدو.

وأضاف بيان الدفاع الروسية "أن الوحدات الروسية تستخدم أيضًا أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي "بوك-إم 2" لإسقاط الأهداف الجوية الأوكرانية".

بلينكن يدعو إلى إدارة العلاقة بين بلاده والصين بشكل "مسئول"

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس إلى إدارة العلاقة بين بأمريكا والصين بشكل "مسئول"، مشددا على أن ذلك يعد التزاما على البلدين تجاه شعبيهما والعالم برمته.

جاء ذلك خلال اجتماع بلينكن اليوم الخميس بأمين الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنغهاي الصينية تشن جينينج، لبحث عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن بلينكن قوله "لابد من إدارة العلاقة بين بلدينا بشكل مسئول .. هذا هو واجبنا، وهو التزام نأخذه على محمل الجد".

ومن المقرر أن يجتمع بلينكن اليوم مع عدد من الطلاب وقادة الأعمال قبل أن يتوجه إلى بكين لعقد محادثات مع كبار المسئولين الصينيين ومناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وبحر الصين الجنوبي، ومضيق تايوان.

وكان بلينكن قد وصل أمس الأربعاء، إلى مدينة شنغهاي الصينية، في ثاني زيارة رسمية يقوم بها إلى الصين في أقل من عام، وتأتي تلبية لدعوة من نظيره الصيني وانج يي.

وتحاول بكين وواشنطن الوصول إلى استقرار في العلاقات، حيث توجد العديد من الخلافات الكبيرة بينهما حول قضايا متعددة.