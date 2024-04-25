خطأ طبيب تجميل يتسبب في تشويه وجه مواطن.. تفاصيل

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، طبيب للمحاكمة الجنائية لإتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنطقة العجوزة، بسبب جراحة في أنفه.

وجاء فى نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، في القضية الرقم 272 لسنة 2024 جنح العجوزة، المقيدة برقم 31 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة طبيب؛ لأنه فى يوم 15 أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بصفته غير مختص أحدث عمدا بالمجنى عليه "م.ع" جرحا وذلك بان اجرى له تدخل جراحى لتجميل الانف نتج عنه عاهة مستديمة متمثلة فى ضيق بفتحات الأنف على الجهة اليسرى يصاحبه صعوبة فى التنفس وتقدر نسبته بنحو عشرون بالمائة على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أقوال "م.ع" 25 سنة، سائق، أنه على إثر رغبته في إجراء جراحة تجميلية بالأنف توجه إلى الطبيب المتهم بعيادته الخاصة، والذي أفاد له عقب توقيع الكشف الطبى عليه بإجراء جراحة تجميل الأنف.

وأضاف أنه وعقب إجرائه لذلك التدخل الجراحي حدثت له مضاعفات تمثلت في نزيف بالأنف وصعوبة التنفس عاود وتواصل معه وأبلغه بتلك المضاعفات، والذي حدد موعدًا لإجراء التدخل الجراحي الثاني لتصحيح مسار التدخل الجراحي الأول وتمت الجراحة إلّا أنه ظلت مضاعفات في تزايد وتمثلت في عدم قدرته على التنفس؛ بسبب ضيق فتحات الأنف وعدم تحسن حالته الصحية، وذلك لإهمال المتهم في الجراحة والتشخيص.

وفي سياق منفصل فتحت النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في واقعة تعدي طالبين بالمرحلة الثانوية على معلمة داخل الفصل بسبب منعها من ضرب زميلهم.

تعدي طالبين بالمرحلة الثانوية على معلمة بالضرب

وطلبت النيابة استدعاء المعلمة المجني عليها لسماع اقوالها حول ملابسات الواقعة وكيفية تعدي الطالبين المتهمين عليها، كما طلبت تحريات مباحث الجيزة حول الحادث واستدعاء شهود العيان من طلاب الفصل.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم الشيخ زايد ثان بلاغ من معلمة تفيد بتعرضها للضرب من طالبين بالصف الثاني الثانوي قدمت تقريرا طبيا يفيد ما لحق بها من اصابات من تمزق باربطة الكتف واصابة بالركبة بعدما انهال عليها الطالبان ضربا.

وقررت المعلمة في اقوالها بمحضر الشرطة انها اثناء الحصة شاهدت المتهمان يعتديان على زميلهما الثالث وعندما منعتهما تعديا عليها بالضرب في الفصل.