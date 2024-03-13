نورا فقدت معاش والدها ومعاش التضامن

كنت أتقاضى معاش تكافل وكرامه ونصحنى البعض بالحصول على معاش والدى الذى يبلغ ٣٤٠٠ جنيه فتقدمت بطلب تنازل عن معاشى من وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامه فى شهر يونيه ٢٠٢٣ وقدمت طلب بالحصول على معاش والدى.

وبعد شهور تم صرف معاش والدى وفوجئت ان نصيبى من معاش والدى اصبح ١٠٠ جنيه بعد حصول اشقائى على انصبتهم وبالتالي فقدت مصدر دخلى الوحيد من معاش تكافل وكرامه مقابل مائة جنيه لا تشترى شيئا ، لذلك اناشد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساعدتى فى الحصول على معاش تكافل وكرامه كما كان

نورا عبدالسميع محمد عبدالسميع

٢٨٠٠٣٢٣٢١٠١٦٤٩

ت ٠١١١٦١٢٨٦٩٩

